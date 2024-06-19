Актеры челябинских театров перевоплотятся в футболистов

И выйдут сыграть на настоящее поле

В предстоящее воскресенье, 23 июня, в Челябинске пройдет турнир по мини-футболу среди работников театров. Как рассказали в Камерном театре, необычным чемпионатом артисты отметят завершение текущего театрального сезона.

За звание сильнейших поборются команды Камерного, Нового художественного, Театра драмы и «Манекена», а также коллективы из Озерска и Златоуста. Вместе с артистами на футбольное поле выйдут монтировщики, водители, видеооператоры и режиссеры.

«Почти тридцать лет в Челябинской области проводится уникальный футбольный турнир, не имеющий аналогов. Основная цель турнира — дружно, всем вместе отметить окончание театрального сезона, увидеться перед каникулами, пообщаться, встретиться, переключиться и просто отдохнуть», — отмечает организатор чемпионата Степан Арефьев.

Турнир состоится на стадионе регионального центра Российского футбольного союза. Победители будут удостоены специальных медалей и кубков.