Актер Камерного театра Игорь Миногин отмечает 70‑летие

Он отдал сцене почти полвека

В Челябинском Камерном театре сегодня, 16 сентября, празднуют не только прошедшую премьеру «Слон». В этот день юбилей отмечает актер Игорь Миногин. О творческом пути артиста, поэта, сценариста и композитора в одном лице и его встрече с Камерным рассказали в театре.

Начинал свою творческую карьеру Игорь Миногин в театральной студии «Юность» при Дворце культуры железнодорожников, а в 1979 году окончил актерский курс в челябинском музыкальном училище. Его педагогом и наставником был сам Наум Орлов.

За почти полвека в профессии Игорь Миногин успел поработать в разных театрах: челябинской драме (тогда еще имени Цвиллинга), ТЮЗе, труппах города Николаева. В 1997 году судьба свела его с Камерным, и здесь артист остался играть, сочинять тексты песен и музыку к спектаклям. За почти 30 лет в театре он исполнил более 30 ролей: только в текущем репертуаре у него яркие и характерные Бенволио в спектакле «Убивая Гонзаго», король Дункан в «Макбете», директор гимназии в «Мелком бесе», Ихарев в «Игроках». Накануне Игорь Миногин предстал в новом амплуа — священника Лукьяна в комедии «Слон».

Помимо ролей, артист создает песни. Так, появилось сопровождение к спектаклям Камерного «Мой папа па-па-па-па-па» и «Кошка, которая гуляет сама по себе», а также «Не все коту Масленица» Нового Художественного театра. Игорь Миногин является автором пьес и инсценировок «Давай полетаем вместе», «Мой папа па-па-па-па-па» и «Приключения необыкновенных друзей».