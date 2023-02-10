Актер из Снежинска снялся в фильме «Праведник» Сергея Урсуляка

В прокат лента выйдет 16 февраля

Уроженец Челябинской области Влад Ташбулатов снялся в фильме Сергея Урсуляка «Праведник». Картина основана на исторических событиях — невероятном подвиге красноармейца Николая Киселева, который в 1942 году вывел более 200 евреев из зоны немецкой оккупации, белорусского села Долгиново. И посмертно назван Праведником народов мира.



Актер из Снежинска исполнил роль Виктора Дименштейна, человека, который в 1942 году прошел тяжелый путь за Киселевым, выжил, а потом стал одним из свидетелей — тех, кто рассказал историкам о подвиге красноармейца. В фильме также снимались Сергей Маковецкий, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Федор Добронравов.



Владу Ташбулатову 26 лет, он вырос в Снежинске, играл в учебном театре «Радуга», а сейчас снимается в сериалах для киноплатформ и играет в московских мюзиклах.



В широкий прокат фильм «Праведник» выйдет уже 16 февраля. Фильм создавался при государственной поддержке режиссером Сергеем Урсуляком, автором кинохита «Ликвидация».