Актер из Магнитогорска снялся в новом сериале на ТНТ

Алексей Гаврилов известен по телесериалам «Универ» и «СашаТаня»

На телеканале ТНТ стартовал второй сезон сериала «Бедный олигарх» о судьбе обнищавшего предпринимателя Виктора по фамилии Гнида и его дворецкого, которые попадают в тюрьму за финансовые махинации.

Кроме Владимира Сычева, Максима Лагашкина, Тимура Батрутдинова, Романа Юнусова и Карена Арутюнова в новом сезоне снялся актер из Магнитогорска Алексей Гаврилов. Алексей родился в Магнитогорске, в 2007 году закончил ВГИК, играл в триллере «Шпион», детективе «Дело Крапивиных», «Метро», в сериалах «СашаТаня» и «Универ».

«Второй сезон сериала „Бедный олигарх“ — это юмор в чистом виде. Каждая сцена — фейерверк фантазии и неожиданный поворот в сюжете. Был собран потрясающий звездный актерский состав. Мы с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным отлично сработались. Съемки проходили на одном дыхании, в очень веселой дружественной атмосфере», — сказал Алексей Гаврилов.

Алексей играет в фильме интеллектуала Стаса, увлеченного современными технологиями, эрудированного и начитанного. По сценарию он помогает горе-олигарху выпутываться из сложных ситуаций, предлагая нестандартное решение.

Сериал стартовал на телеканале ТНТ 16 октября, режиссер Гайк Асатрян, продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны. 12+