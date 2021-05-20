Актер Евгений Воскресенский предложил учредить в Челябинской области День доброты

В Челябинском Выставочном зале Союза художников открылась выставка «Ангел земной. Человек небесный», которая открывает благотворительную акцию фонда «Воскресение» и Фонда 2020

Акция, приуроченная ко Дню благотворителя, является совместным проектом фонда «Воскресение», созданного актером Евгением Воскресенским пять лет назад, и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, основателем которого является Ирина Текслер. Выставка «Ангел земной. Человек небесный» открывает пятидневную программу благотворительных мероприятий в Челябинской области.





На выставке представлены работы заслуженных художников России Константина Худякова и Тимофея Караффа-Корбут, которые объединяет религиозная тема. Художники работают в принципиально разных техниках: Константин Худяков использует компьютерное моделирование изображения на основе фотофиксации конкретного человека, а Тимофей Караффа-Корбут, в свою очередь, работает масляными красками «одной линией».





И та и другая художественная трактовка библейских образов может удивить и шокировать зрителя, привыкшего к традиционному изображению христианских сюжетов. Выставка, несмотря на своеобразие живописных решений, заслуживает внимания — это признали и руководители Челябинского отделения Союза художников, и протоиерей Игорь Шестаков.







Челябинск стал вторым городом после Калуги, который принимает христианскую выставку.

Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер выступила на открытии выставки с приветственным словом.





«Выставка „Ангел земной. Человек небесный“ — о поиске вечного бесконечного, божественного начала в человеке. Мы призываем всех открыть свое сердце и стать благотворителем для кого-то. Выставка будет представлена еще в пяти городах области: Копейске, Аше, Сатке, Южноуральске, Магнитогорске», — отметила Ирина Текслер.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин добавил, что «Божественное в Человеке — это милосердие. Милосердие выражается в благотворительности».

Сам Евгений Воскресенский, который приехал в Челябинск специально на благотворительный марафон, был очень взволнован и поблагодарил всех собравшихся за внимание к теме.

«Эта христианская выставка задает тон нашему благотворительному марафону. Мы надеемся привлечь внимание к теме благотворительности, к теме помощи больным ребятишкам, к теме доброты. Мы предложили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру учредить День доброты. Пусть сначала этот День будет вашим местным, региональным, а со временем, возможно, станет праздником федерального значения», — сказал Евгений Воскресенский.