Агутин оттолкнул фаната на сцене в Миассе. Парню грозит штраф

Молодой человек прошел мимо охраны, чтобы поздороваться с певцом

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На концерте Леонида Агутина в Миассе произошел инцидент. Молодой человек перелез через ограду, забрался на сцену и подошел к артисту, когда тот пел «Одинокий остров». Фанат протянул руку для рукопожатия, но Леонид Агутин оттолкнул его. Парень спустился со сцены сам, внизу его встретила полиция.



«Подпортил настроение немножечко», — прокомментировал Леонид Агутин происшествие.

Очевидцы отмечают, что фанат был нетрезвый. Полиция увела его силой, этот момент на видео не попал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на сцену забрался житель Миасса? 1995 года рождения. На него составили протокол по части второй статьи 20.1 (мелкое хулиганство). За выходку ему грозит штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

Напомним, что концерт организовал автомобильный завод «Урал» в честь 78-летия со дня выпуска первого автомобиля.