С сайтов челябинских кинотеатров стали пропадать афиши нового фильма Греты Гервиг «Барби». Постеры и упоминания удалили с сайтов «Мягкого кинотеатра», «Синема парка» и «Киномакса».
При этом на ресурсах Nikaland, кинотеатров «Знамя» и «Победа» афиши «Барби» остались. Даже оригинальное название сохранилось. Хотя в одном кинотеатре Москвы фильм уже анонсировали как «Быстрые свидания».
В КРК «Мегаполис» Первому областному информагентству сообщили, что показы не отменяют.
«Мы ожидаем точную информацию о дате премьеры. Следите за расписанием», — ответили в руководстве комплекса.
Ранее Минкульт РФ уже высказывался о выходе «Барби» в российский пиратский прокат. Ленту хотят запретить к показу из-за несоответствия традиционным ценностям.
Напомним, что пока дата премьеры в челябинских кинотеатрах назначена на 16 сентября. 12+