Афиши «Барби» стали убирать с сайтов челябинских кинотеатров

Но отменять показы пока не собираются

С сайтов челябинских кинотеатров стали пропадать афиши нового фильма Греты Гервиг «Барби». Постеры и упоминания удалили с сайтов «Мягкого кинотеатра», «Синема парка» и «Киномакса».



При этом на ресурсах Nikaland, кинотеатров «Знамя» и «Победа» афиши «Барби» остались. Даже оригинальное название сохранилось. Хотя в одном кинотеатре Москвы фильм уже анонсировали как «Быстрые свидания».

В КРК «Мегаполис» Первому областному информагентству сообщили, что показы не отменяют.

«Мы ожидаем точную информацию о дате премьеры. Следите за расписанием», — ответили в руководстве комплекса.

Ранее Минкульт РФ уже высказывался о выходе «Барби» в российский пиратский прокат. Ленту хотят запретить к показу из-за несоответствия традиционным ценностям.

Напомним, что пока дата премьеры в челябинских кинотеатрах назначена на 16 сентября. 12+