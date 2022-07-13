Афиша празднования Дня металлурга в Челябинской области

В городах выступят Юлия Чичерина, группа «Градусы» и «Хор Турецкого»

Челябинск — «Хор Турецкого»

16 июля в 19:00, 0+

Театральная площадь

Арт-группа «Хор Турецкого» исполнит патриотические песни из программы «Песни Победы», а еще популярные хиты из своего репертуара. В коллективе собраны исполнители с разнообразными тембрами голоса: от мужского сопрано до редкого баса-профундо, который на октаву ниже классического баса.

В 19:30 в тот же день ЧТПЗ устраивает праздничный концерт на стадионе «Восход». Выступать будет Денис Майданов, заслуженный артист РФ и автор хитов «Вечная любовь» и «Пролетая над нами».

В парке Гагарина в 16:00 запланировали программу с танцами и песнями в летнем театре. В 22:00 там начнется кинопоказ под открытым небом. На экране - фильм «Весна на Заречной улице».



Еще: Развлекательная программа запланирована и в городских парках. В 12:00 праздновать день Металлурга начнут в горсаду Пушкина и парке «Металлург». В 14.00 Праздничная программа начнется в парке «Сад Победы».



Магнитогорск — Чичерина и уличный театр

15—17 июля, 0+

Арена «Металлург» и парк у Вечного огня

Для Магнитогорска День металлурга — как День города, и так сложилось, что оба праздника отмечают вместе. Программа расписана на два дня.

15 июля на сцене арены «Металлург» выступят «Кар-Мэн», группа «Всегда» и Юлия Чичерина. 16 июля в парке у Вечного огня пройдут гонки на парусниках, турнир по киберспорту и выступление питерского уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» — мы как-то были на их представлении, спектакль стоит увидеть.

Еще обещают частично открыть парк «Притяжение». Это большое пространство, где будут работать новые музеи, гастропарк, зоны отдыха и роллер-парк. Полностью закончат парк только к 2025 году, но в День города откроют небольшую часть со светомузыкальным фонтаном.

Оба дня завершатся праздничными фейерверками.

Златоуст — ярмарка и Бушуевский фестиваль

15 июля, 17:00, 0+

Площадь перед ДК «Металлург»

День металлурга в Златоусте в 2022 году совпадает с 120-летием Златоустовского металлургического завода. В пятницу на площади перед ДК открывают праздничную ярмарку с концертом. В 17:00 начнут работать торговые ряды, где представят товары от фермеров и ремесленников. В 18:00 начнется развлекательная программа. На сцене наградят передовиков труда и выступят местные танцевальные и вокальные коллективы. Завершится вечер в 21:00 праздничным фейерверком.

На следующий день, 16 июля, у ТРК «Тарелка» начнется Бушуевский фестиваль, где соберутся лучшие оружейники города.

Кыштым — вечеринка с «Градусами»

17 июля, 19:00, 0+

Сцена у ДК «Металлургов»

Фото: vk.com/gradusycom

У ДК «Металлургов»в центре города смонтируют сцену, где и будет происходить основное действо. На праздничном концерте выступят местные коллективы. Хедлайнером вечера в этом году станет российская поп-группа «Градусы». Они авторы хитов «Режиссер» и «Голая». Их песни играли в сериалах «САШАТАНАЯ» и «Универ: новая общага» на канале ТНТ. Закончится праздник в 22:50 большим фейерверком.

Карабаш — 200 лет городу

17 июля, 19:00, 0+

Центральная площадь города

В Карабаше День металлурга тоже отпразднуют одновременно с Днем города. Кстати, в этом году городу 200 лет. Тут будут свои хедлайнеры. Вечером на сцене у центральной площади выступит модный рэпер Мот, исполнитель хитов «Капкан», «Август — это ты» и «Сопрано».