Афиша на выходные: куда пойти в Челябинске 21-22 февраля

Джаз на фудкорте, лекции о современном искусстве в кофейне и книги в кино — как провести пару дней перед праздником

«Стойкий оловянный солдатик»

21.02, 15:00, 6+

Зал камерной и органной музыки Родина

Билеты 200-250 рублей





Старую добрую сказку со сцены расскажет Святослав Хазов, а помогут ему орган фортепиано, саксофон и нежное сопрано одной из солисток Челябинской филармонии. Это не «Концерт в ползунках», по залу ходить нельзя. Зато дети до 3 лет могут присутствовать бесплатно, но помните, что орган звучит специфически, до мурашек.

Public talk от «Культзавода»

21.02, 17:00, 16+

Кофейня «PRO. COFFEE», пр. Ленина, 73

Встреча за донаты и по записи





Documenta — одна из самых значимых выставок современного искусства, проходит она раз в пять лет в Касселе (Германия). В разные годы филиалы выставок открывали в других странах, чтобы отреагировать на геополитические события: в Афганистане, Канаде, Индии. На встрече 21 февраля вместе с куратором Владом Михелем гости познакомятся с работами участников третьей Documenta, состоявшейся в 1964 году. Встреча пройдет в формате медиации, то есть участники могут громко высказывать свое мнение, спорить, задавать вопросы и размышлять над гением художников XX века.

Jam session

21.02, 17:00, 0+

«Белый рынок» в ТК «Елки»

Вход свободный





Внезапно на фудкорте начнут играть джаз. Бесплатно, просто, чтобы люди слушали. Устраивает вечеринку музыкальная школа Music Center. Они приглашают на свои тусовки знаменитых музыкантов. Например, артисты «Уральского диксиленда», пианист Антон Бугаев и гитарист Валерий Сундарев. На короткий джазовый session в «Елках» тоже пригласили знаменитость. Какую — узнаем на месте. Кстати, Music Center уже устраивали спонтанные концерты на «Белом рынке» и на Кировке.

Как путешественник Кротов объездил 130 стран: лекция

21.02, 12:00, 0+

ДПШ им. Крупской, главный корпус, 4 этаж

Вход свободный,по записи





Вольный писатель и путешественник Антон Кротов — человек удивительный. Подростком он объездил всю Россию на электричках. Потом пробовал учиться и работать, но быстро понял, что его призвание — именно путешествия. Издает путеводители, курирует «Клуб вольных путешественников» и периодически открывает «Дома для всех», это такие пересадочные квартиры в разных популярных туристических городах по всему миру. На открытой лекции в Челябинске Антон расскажет о пяти самых богатых и самых бедных странах мира (спойлер: Швейцария, Норвегия, Нигер, Япония, Эфиопия и еще 5). Мечтайте, но не забудьте маски и сменную обувь, пандемия еще не закончилась!

Концерт пермских комиков

22.02, 20:00, 18+

Brewki bar (ул. Кирова, 102)

Билеты 300 рублей





Дуэт пермских парней, которые шутили со сцены ТНТ, засветились в топ-10 комиков по версии журнала Maxim и создали несколько сольников на youtube-канале «Счастливцы» погнали в тур по Уралу, так что Челябинску достанутся шутки про Пермь, поиски себя, женщин и... соседние города, потому что в скетчи парни перемалывают все, что происходит вокруг них.

Книги в кино

22.02, 18:00, 16+

К\ц им. Оболенского

Вход по записи





Доцент кафедры ЧелГУ Александр Полушкин увлекается мифологией и кино. Поэтому он с одинаковым удовольствием рассуждает о скандинавских легендах и легендах кинематографа. Создал даже цикл лекций-показов, которые проходят в киноцентре имени Оболенского по понедельникам. Присоединяться к курсу можно на любом этапе — узнаете о разных режиссерах и экранизациях культовых книг. В ближайшую встречу обсуждать будут роман «Одиночество простых чисел» Паоло Джордано и одноименный фильм Саверио Констанцо.