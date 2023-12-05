Джазовый вечер в усадьбе Рябининых
05.12, 19:00, 18+
Усадьба Рябининых
Стала традицией живая музыка в историческом особняке. В этом году в усадьбе впервые открыли зимний сезон. Каждый вторник здесь у камина собираются музыканты и их благодарные слушатели, которым дорога камерность пространства. В этот раз приглашены джазмен, гитарист, композитор, художественный руководитель джазового ансамбля «Уральский диксиленд” Валерий Сундарев и вокалистка Ксения Рыжковская.
Песни и стихи Высоцкого под звучание органа
05.12, 18:30, 16+
Концертный зал им. Прокофьева
Сын Владимира Высоцкого Никита приезжает в Челябинск с программой «Дорогами Высоцкого». Артист много лет выступает с песнями и стихами Высоцкого, сохраняя его интонации и смыслы, он является директором музея Высоцкого в Москве. Особенность концерта в зале Прокофьева в том, что ряд песен будут исполнены в сопровождении органной музыки. Кроме того, фрагменты из органных произведений Баха включены в «Балладу о борьбе» и «Балладу о времени», что делает тексты вневременными и литыми, как заповеди.
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05.12 в 19:00 — встреча городского экскурсионного проекта «Челябинск пешком» в «ФортеПьяно»: история о том, где искать челябинское золото.
Выставка старинных елочных украшений
С 06.12, 6+
Детский музей в Историческом музее Южного Урала
«Палата № 6»
Один из самых востребованных и популярных спектаклей Челябинского театра драмы имени Орлова буквально с самого дня премьеры в феврале 2019 года. Это современная интерпретация чеховской «Палаты № 6», сделанная специально для нашего театра молодым драматургом Юлией Поспеловой, о докторе Рагине, который стал пациентом в собственной психиатрической больнице. Человек сходит с ума от мысли, что все тлен, все бесполезно, ничего не изменится, зло непобедимо и всегда, поэтому зачем. История о том, что каждому из нас уготовлен свой личный ад, не становится менее актуальной.
«Король и шут» в формате симфонии
ДК ЖД
«Твин Пикс» в «Фортепьяно»
07.12, 18+
Музыкальный бар «Фортепьяно»
«Два дня» с Федором Бондарчуком
07.12, 13:00, 18+
Киноцентр Оболенского
Вход свободный
Романтический фильм Авдотьи Смирновой о том, как один важный министр Пётр приехал закрывать музей знаменитого писателя в провинциальный городок, а вместо этого влюбился в литературоведа и историка Машу (Ксения Раппопорт), которая по наивности рассуждений и ценностей сначала кажется ему свихнувшейся тетей. Внезапный переворот в его мировоззрении происходит против его воли, очень мило, трогательно и, конечно, кинематографично. Почему-то Авдотье Смирновой в тот момент (фильм вышеозначенная в 2011 году) было очень важно, чтобы мы поверили, что бывает и так.
Ирина Мягкова с сольным концертом
07.12, 19:00, 18+
Центр международной торговли
Та самая девушка, которая много лет писала тексты комикам на ТНТ, а потом решила: в смысле? И вышла на сцену сама, за что получила сотни и тысячи мнений о том, как неправильно широко расставлены на лице ее глаза. Ирина Мягкова - создатель и ведущая «Женского стендап», ее сольник "Взрослая" набрал миллионы просмотров. Она шутит жестко, напрямик, но при этом как-то... любя. Такое ощущение, что она все про всех понимает (как взрослая), и эмпатия в любой из шуток заложена как первый элемент. За собакой Толиком и историей их любви фанатично следят ее фанаты.