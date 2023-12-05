Джазовый вечер в усадьбе Рябининых

05.12, 19:00, 18+

Усадьба Рябининых

Стала традицией живая музыка в историческом особняке. В этом году в усадьбе впервые открыли зимний сезон. Каждый вторник здесь у камина собираются музыканты и их благодарные слушатели, которым дорога камерность пространства. В этот раз приглашены джазмен, гитарист, композитор, художественный руководитель джазового ансамбля «Уральский диксиленд” Валерий Сундарев и вокалистка Ксения Рыжковская.

Песни и стихи Высоцкого под звучание органа

05.12, 18:30, 16+

Концертный зал им. Прокофьева

Сын Владимира Высоцкого Никита приезжает в Челябинск с программой «Дорогами Высоцкого». Артист много лет выступает с песнями и стихами Высоцкого, сохраняя его интонации и смыслы, он является директором музея Высоцкого в Москве. Особенность концерта в зале Прокофьева в том, что ряд песен будут исполнены в сопровождении органной музыки. Кроме того, фрагменты из органных произведений Баха включены в «Балладу о борьбе» и «Балладу о времени», что делает тексты вневременными и литыми, как заповеди.

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05.12 в 19:00 — встреча городского экскурсионного проекта «Челябинск пешком» в «ФортеПьяно»: история о том, где искать челябинское золото.

Выставка старинных елочных украшений

С 06.12, 6+

Детский музей в Историческом музее Южного Урала

Ретроукрашения на новогоднюю елку в музее выставляют ежегодно, стараясь каждый раз пополнять коллекцию. На этот раз будут представлены старинные елочные игрушки из дрезденского картона и стекла, из ваты, бумаги и проволоки, а кроме того, ребят познакомят с технологией создания украшений столетней давности. Будет возможность склеить собственную игрушку из бумаги по схемам из старых журналов. А вы, кстати, знали, где в Челябинской области когда-то выдували блестящие елочные шары?  

«Палата № 6»
06.12, 18:30, 18+
Театр оперы и балета имени Глинки

Один из самых востребованных и популярных спектаклей Челябинского театра драмы имени Орлова буквально с самого дня премьеры в феврале 2019 года. Это современная интерпретация чеховской «Палаты № 6», сделанная специально для нашего театра молодым драматургом Юлией Поспеловой, о докторе Рагине, который стал пациентом в собственной психиатрической больнице. Человек сходит с ума от мысли, что все тлен, все бесполезно, ничего не изменится, зло непобедимо и всегда, поэтому зачем. История о том, что каждому из нас уготовлен свой личный ад, не становится менее актуальной. 

«Король и шут» в формате симфонии
06.12, 19:00, 18+

ДК ЖД

CAGMO Rock Orchestra — это струнный оркестр и хор. Они исполняют симфонию «Король и Шут, Концерт #1»: достаточно необычная аранжировка для панк-рока. В программу концерта вошли песни «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты. Оркестровое звучание оживляет баллады «Короля и Шута» и дает им фантастическое звучание.

«Твин Пикс» в «Фортепьяно»

07.12, 18+

Музыкальный бар «Фортепьяно»

Акустический дуэт, исполняющий каверы на хиты кантри, блюза и рока, а также свои песни. Ребята, разумеется, назвали группу в честь легендарного сериала Дэвида Линча: говорят, что их родной город Котовск Тамбовской области по вайбу очень напоминает картинки из фильма. Вход свободный.

«Два дня» с Федором Бондарчуком

07.12, 13:00, 18+

Киноцентр Оболенского

Вход свободный

Романтический фильм Авдотьи Смирновой о том, как один важный министр Пётр приехал закрывать музей знаменитого писателя в провинциальный городок, а вместо этого влюбился в литературоведа и историка Машу (Ксения Раппопорт), которая по наивности рассуждений и ценностей сначала кажется ему свихнувшейся тетей. Внезапный переворот в его мировоззрении происходит против его воли, очень мило, трогательно и, конечно, кинематографично. Почему-то Авдотье Смирновой в тот момент (фильм вышеозначенная в 2011 году) было очень важно, чтобы мы поверили, что бывает и так. 

Ирина Мягкова с сольным концертом

07.12, 19:00, 18+

Центр международной торговли

Та самая девушка, которая много лет писала тексты комикам на ТНТ, а потом решила: в смысле? И вышла на сцену сама, за что получила сотни и тысячи мнений о том, как неправильно широко расставлены на лице ее глаза. Ирина Мягкова - создатель и ведущая «Женского стендап», ее сольник "Взрослая" набрал миллионы просмотров. Она шутит жестко, напрямик, но при этом как-то... любя.  Такое ощущение, что она все про всех понимает (как взрослая), и эмпатия в любой из шуток заложена как первый элемент. За собакой Толиком и историей их любви фанатично следят ее фанаты.