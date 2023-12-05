Афиша на 5—7 декабря: куда сходить в Челябинске

Никита Высоцкий, «Король и шут», группа «Твин Пикс», Ирина Мягкова

Джазовый вечер в усадьбе Рябининых



05.12, 19:00, 18+

Усадьба Рябининых



Стала традицией живая музыка в историческом особняке. В этом году в усадьбе впервые открыли зимний сезон. Каждый вторник здесь у камина собираются музыканты и их благодарные слушатели, которым дорога камерность пространства. В этот раз приглашены джазмен, гитарист, композитор, художественный руководитель джазового ансамбля «Уральский диксиленд” Валерий Сундарев и вокалистка Ксения Рыжковская.

Песни и стихи Высоцкого под звучание органа

05.12, 18:30, 16+

Концертный зал им. Прокофьева

Сын Владимира Высоцкого Никита приезжает в Челябинск с программой «Дорогами Высоцкого». Артист много лет выступает с песнями и стихами Высоцкого, сохраняя его интонации и смыслы, он является директором музея Высоцкого в Москве. Особенность концерта в зале Прокофьева в том, что ряд песен будут исполнены в сопровождении органной музыки. Кроме того, фрагменты из органных произведений Баха включены в «Балладу о борьбе» и «Балладу о времени», что делает тексты вневременными и литыми, как заповеди.

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05.12 в 19:00 — встреча городского экскурсионного проекта «Челябинск пешком» в «ФортеПьяно»: история о том, где искать челябинское золото.



Выставка старинных елочных украшений

С 06.12, 6+

Детский музей в Историческом музее Южного Урала

Ретроукрашения на новогоднюю елку в музее выставляют ежегодно, стараясь каждый раз пополнять коллекцию. На этот раз будут представлены старинные елочные игрушки из дрезденского картона и стекла, из ваты, бумаги и проволоки, а кроме того, ребят познакомят с технологией создания украшений столетней давности. Будет возможность склеить собственную игрушку из бумаги по схемам из старых журналов. А вы, кстати, знали, где в Челябинской области когда-то выдували блестящие елочные шары?

06.12, 18:30, 18+

Театр оперы и балета имени Глинки



Один из самых востребованных и популярных спектаклей Челябинского театра драмы имени Орлова буквально с самого дня премьеры в феврале 2019 года. Это современная интерпретация чеховской «Палаты № 6», сделанная специально для нашего театра молодым драматургом Юлией Поспеловой, о докторе Рагине, который стал пациентом в собственной психиатрической больнице. Человек сходит с ума от мысли, что все тлен, все бесполезно, ничего не изменится, зло непобедимо и всегда, поэтому зачем. История о том, что каждому из нас уготовлен свой личный ад, не становится менее актуальной.



«Король и шут» в формате симфонии



06.12, 19:00, 18+



ДК ЖД