Афиша Челябинска: куда сходить в будни 28—30 ноября

Сибирская этно-музыка, новый боевик Джона Ву и премьера по Гоголю в Молодежном театре

Balalayka Brothers

29.11, 16:00, 16+

Клуб Ozz





Трио из балалаечников и барабанщика играют современные хиты. Причем играют так, что хочется тут же пуститься отплясывать «Калинку». Даже если играют мелодии Queen. Когда обычные кавера надоедают, эти парни с обычной балалайкой и огромной балалайкой-контрабасом все равно звучат самобытно и при этом знакомо. Песни-то по сути те же.

Народный панк-джаз «Ива Нова»

30.11, 20:00, 18+

Бар «ФортеПьяно»

Вход свободный

Женская фолк-панк-группа из Санкт-Петербурга едет в Челябинск с бесплатным концертом. В их песнях как будто смешиваются хороводные песни и мелодии, резвый и энергичный панк-рок и, внезапно, немного шансона с блюзом. Девчонки постоянно катаются по фестивалям и выступают на радио и ТВ. В том числе за границей. В обзоре от британского журнала fRoots их даже сравнивают с группой Led Zeppelin.

Еще: 28 декабря в 20:00 клавишник Святослав Широков играет там же джаз на фортепиано.

PSYBERIA

30.11, 19:00, 16+

Клуб Ozz





Из холодной Сибири в Челябинск с концертом катит группа Psyberia. Эдакий этно-андеграунд с шаманскими мотивами, почти горловым пением и древними инструментами вроде диджериду.

Публика у ребят небольшая, а песен даже нет на стримингах, но это все равно глубокая электроника с вкраплениями народных инструментов. Она как раз для того, чтобы закрыть глаза и оторваться от города. В своих мыслях попасть в атмосферу древнего сибирского леса.

«Шапито-шоу: Любовь и Дружба»

29.11, 18:40, 16+

Арт-галерея Ларисы Депершмидт





Практически культовый трагикомедийный артхаус Сергея Лобана и творческого объединения «СВОИ200». Фильм разделен на две новеллы — «Любовь» и «Дружбу». В них Киберстранник, глухой пекарь и Кай из «Снежной королевы» едут на море. В Крым. Страдают от неразделенной любви, сталкиваются с дружеским непониманием, а в конце обеих новелл идут в цирк, который в итоге сгорает.

Словами объяснить сюжет сложно. Рассказать, причем тут Данко и Виктор Цой, — тоже. Но после просмотра это попробует сделать режиссер Роман Прецер.

Незрячие художники и незримое кино

29.11, 15:00, 12+

Исторический парк «Россия — Моя история»

Вход свободный

Большая встреча, полностью посвященная искусству от незрячих и для незрячих. В начале — лекция от искусствоведа Марии Герай о художниках, потерявших зрение, и образе слепого в классическом искусстве.

Сразу после стартует показ короткометражного кино уральских режиссеров с тифлокомментариями. Среди них: «Любовь», «Москва — Владивосток» и фильм «Невесомость» Ивана Соснина (режиссер сериала «Юг»).

«Оппенгеймер» по цене попкорна

29.11, 18:30, 18+

Кинокультурный центр «Победа»





В «Победе» с небольшим опозданием устраивают «Черную пятницу». Да и не только пятницу. Аж три дня (c 27.11 по 29.11) тут крутят главные зарубежные премьеры 2023 года в большом зале. Фишка — в том, что билетов нет, а рассадка свободная. Проходку можно получить за любую покупку в кинобаре, хоть это мини-кулечек попкорна. Показывают по одному фильму в день. 27 ноября — «Капитан Марвел 2», 28.11 — новые «Голодные игры», 29.11 — «Оппенгеймер».

Гоголь, ветер, нос и черный пес Петербург

29.11, 18:30, 16+

Челябинский Молодежный театр

Это премьера нового сезона, постановка главного режиссера театра Ивана Миневцева, который любит и Петербург со всем его сплином, и Гоголя с его сатирой на грани болевого порога. Спектакль «Петербургские повести» (инсценировка Анастасии Букреевой) сделан по трем повестям: «Нос», «Невский проспект» и «Шинель».

Все три истории развиваются параллельно, на темных красивых улицах, продуваемых ледяным ветром, где каждый из главных героев люто одинок. Для Акакия Акакиевича специально приготовлен персональный промышленный вентилятор на колесиках, и специальный человек, который несчастного Башмачкина преследует, чтобы его, в дырявом пальто, продуть совсем уж наверняка. В роли Башмачкина — народная артистка России Ольга Телякова, которую узнать невозможно.

Самая главная, впрочем, метаморфоза в спектакле заключается в трансформации носов: отдельно ходит чучело Носа на ножках в мундире, ему поклоняются люди с симметричными носами (и мозгами), по носу отличают чужого от своего, а в финале под бутафорским Носом разоблачается бесполезный человек в одном белье.

«Я — метеорит». премьера в Камерном

29.11 и 30.11, в 18:00, 16+

Камерный театр

Первая театральная попытка осмыслить космические события десятилетней давности, но не «межпланетные дела», а вполне человеческие. Автор пьесы — молодой драматург Ринат Ташимов, ученик Николая Коляды. Пьеса в оригинале называется «Вроде легче» — эта реплика рефреном проходит по спектаклю. «Вроде легче» — это такое ценное, мимолетное состояние души, когда в общем и целом тяжело и муторно, но вот как раз сейчас, в моменте, вроде легче.

Не будет ни геофизической истории чрезвычайного происшествия, ни спектакля-катастрофы. И режиссера Олега Хапова, и Рината Ташимова метеорит интересовал только как явление, благодаря которому в запутанных отношениях и линиях героев наступила ясность. Пусть и мимолетная.

Фильм-концерт My SHINee World

30.11, 18:30, 12+

Кинотеатр «Знамя»

Кадр из фильма-концерта My SHINee World, 2023



С одной стороны, это просто видеоконцерт k-pop группы SHINee. Но на самом деле все глубже. Группе уже 15 лет, и кадры с выступлений перемежаются с архивными кадрами, которые снимались на протяжении всего пути группы: от фанатских съемок до срежиссированных документальных эпизодов с интервью. Корейские поп-идолы буквально живут под прицелами камер, из-за этого в их жизни крайне много ограничений, но зато и контента с ними полно.

«Немая ярость» Джона Ву

С 30.11, 18+

Кинотеатры города

Кадр из фильма «Немая ярость», реж. Джон Ву. 2023



Первая за шесть лет премьера от Джона Ву («Круто сваренные», «Наемный убийца»). И режиссер остается верен своей формуле. «Немая ярость» — еще один быстрый, жестокий и трагичный боевик. Главный герой полностью немой, но в исполнении Юэля Киннамана он ни капли не потерял в эмоциональности. Одной только мимикой он умудряется передавать и боль от утраты близких, и жестокость в бою с врагами. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» уже превысил 99%.