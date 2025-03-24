Адик Абдурахманов посмертно награжден Большой оркестровой премией «440 герц»

Еще одним лауреатом стал южноуралец Константин Рубинский

В Санкт-Петербурге объявили имена Большой оркестровой премии «440 герц» за 2023 год. Специальным дипломом «За многолетнее служение музыкальному искусству» посмертно был удостоен основатель Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов, сообщили в Челябинской филармонии.

В номинации «Слово о музыке» победителем стал еще один южноуралец — Константин Рубинский. Награду он получил за программу, которую создавал совместно с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова.





В филармонии добавляют, что Большая оркестровая премия «440 герц» является одной из самых престижных в профессиональной сфере. Ее присуждают за выдающиеся достижения в области симфонического искусства.