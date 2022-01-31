Адик Абдурахманов пожелал себе здоровья, а Челябинску — новый концертный зал

В честь 60-летия главного дирижера Южно-Уральского симфонического оркестра в Челябинской филармонии состоялся праздничный концерт

Главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов отметил свой юбилей концертом в Челябинской филармонии. Его ведущим (и автором сценария) стал поэт и драматург Константин Рубинский, ученик Адика Аскаровича по классу флейты....Под тоненькую песню-плач флейты на экране появляется мальчик с темной стрижкой, чем-то напоминающий юного Адика Абдурахманова. Он держит в руках флейту. Мальчишки во дворе зовут его играть в хоккей, но мальчик показывает им флейту: мол, нет, никак не могу, нужно заниматься. Он начинает играть что-то нежное, очень трепетное.И тут из зала на сцену с флейтой в руках, навстречу ему, идет в свете софита взрослый музыкант с мальчишеской фигурой. Это Адик Абдурахманов, профессиональный флейтист, вырастивший несколько поколений великолепных музыкантов. Он очень давно не выступал как солист с инструментом, и это редкий момент. Особенно трогательным он станет в финале, когда мальчик с экрана выйдет на сцену в составе ансамбля флейтистов под управлением Адика Абдурахманова, а Константин Рубинский объявит, что автор музыки — художественный руководитель Челябинской филармонии Владимир Ошеров, и это произведение посвящено юбилею маэстро Абдурахманова.Концерт в целом получился необычайно трепетным, наполненным искренней любовью и преклонением перед мастером. Возможно, благодаря Константину Рубинскому, автору поэтических строк о том, что все мы - немножко Адики, и если на душе муторно и слякотно, нужно включить внутреннего Адика, и все наполнится гармонией.Возможно, благодаря неожиданному выступлению культурного начальства региона (вице-губернатор Вадим Евдокимов, министр культуры области Алексей Бетехтин, директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский и примкнувший к ним протоирей Игорь Шестаков). Вместо того, чтобы читать поздравительные речи и вручать букеты, как положено на дне рождения, серьезные деятели взяли в руки по несложному музыкальному инструменту, вышли на сцену и продудели, просвистели, пробрякали и прозвякали под дирижерские команды Абдурахманова, в целом, попадая в такт (не но все).

Вадим Едокимов и Алексей Бетехтин поздравили юбиляра, как могли

Возможно, публика на концерте собралась, такая горячо благодарная Адику Аскаровичу за возможность слушать в родном городе великую музыку в великолепном исполнении симфонического оркестра. Словом, все это в целом сделало вечер праздником.За несколько минут до начала Адик Абдурахманов вышел к журналистам и рассказал, о чем мечтает сейчас.

«Когда у нас был маленький камерный оркестр „Классика“, мы мечтали о симфоническом, и это казалось несбыточной фантастикой. Но три года назад это случилось. Мы, конечно, невероятно счастливы. Теперь, я думаю, у нас обязательно будет новый Концертный зал, не хуже, чем „Зарядье“, где мы недавно выступали с Аидой Гарифуллиной. Сейчас это наша главная мечта. Вот как звучит симфоническая музыка в Европе — точно так же она должна звучать и в России», — поделился своими мыслями Адик Абдурахманов.

Дирижера поддержала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер:

«Оркестр был создан благодаря неуемной энергии и страсти Адика Абдурахманова. Мы познакомились буквально в первую неделю работы губернатора в Челябинске, и Адик Аскарович сумел так убедительно донести свою идею о создании симфонического оркестра, что Алексей Леонидович принял такое решение. Сейчас стало доброй традицией ежегодное выступление нашего оркестра в Москве, это большая честь. Маэстро Абдурахманов уже вписал себя в историю Челябинской области.

Я уверена, уже ни для кого не секрет, что у Алексея Леонидовича есть в планах строительство большого концертного зала в Челябинске. Мы консультировались с архитекторами и лучшими специалистами по строительству. Конечно, это должен быть концертный зал мирового уровня. Есть много нюансов, но я уверена, что Алексей Леонидович, как и все, что он делает, доведет этот проект до конца, и мы с вами будем слушать музыку в прекрасном концертном зале. Этого достойны не только наши музыканты, но и жители Челябинской области, которые любят классическую музыку», — сказала Ирина Текслер.

Зрители устроили овацию маэстро Абдурахманову и Симфоническому оркестру Челябинской области.