Абсурд, антиутопия и поэма: в челябинском театре взялись за Кафку и Есенина

Три молодых режиссера менее чем за неделю подготовят эскизы спектаклей в творческой лаборатории «Опять 25»

В Камерном театре Челябинска 11 ноября стартует творческая лаборатория. Участниками станут три молодых режиссера, которые за пять дней подготовят и представят на суд экспертов три эскиза спектаклей. Показы пройдут в Камерном театре 15 и 16 ноября.

В этот раз объектом творческих экспериментов станут исключительно литературные источники: самый известный роман Кафки «Процесс», поэма Есенина «Анна Снегина» и научная фантастика «Метрополис» немецкой писательницы Теи фон Харбу. Все три произведения объединяет год публикации, 1925-й, что и дало название лаборатории — «Опять 25».

За работу примутся три постановщика, недавних выпускника столичных вузов. Александр Локтионов окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская С. В. Женовача, 2022 год). Несмотря на молодость, уже поставил спектакли в РАМТе (Российский молодежный театр в Москве), «Сатириконе», Театре им. Моссовета, а также в Туле, Кирове, Новокузнецке и других городах.

Для постановки Локтионов выбрал автобиографическую поэму Есенина, историю о юношеской любви на фоне глобальных событий, происходящих в России в 1917 году и позже.

Его коллега Вацлав Дембовский учился в Российском государственном институте сценических искусств (бывший ЛГИТМиК и СПбГАТИ). В 2021 году был удостоен стипендии правительства Санкт-Петербурга как лучший студент. Год назад в театре «Балтийский дом» поставил советскую пьесу «Таня» и получил премию «Золотой софит — 2024».

Дембовский займется «Процессом» Кафки, вопросами вины, власти, абсурда и отчуждения человека в обществе, которые поднимаются в романе. История «маленького человека», оказавшегося перед лицом гигантской машины власти. Герой пытается выяснить, за что его обвиняют, кто стоит за его арестом и как можно защитить себя. Но никто не может ему помочь и даже объяснить суть обвинения.

Третий участник Александр Гошуков (РГИСИ) также успел отметиться на престижных конкурсах. В 2024 году его постановка «Варшавская мелодия» в Санкт-Петербургском театре «Мастерская» вошла в лонг-лист «Золотой маски».

Александр будет работать с фантастическим романом Теи фон Харбу «Метрополис». В 20-х годах на экраны вышел немой фильм с одноименным названием, который считался культовым и был включен в список самых достоверных фантастических фильмов по версии НАСА. Футуристическая фантастическая притча о технократическом обществе, в котором социальное разделение между классами грозит перерасти в самоубийственное восстание.

«Первая режиссерская лаборатория „ГоГоГо“ оказалась весьма успешной для театра. С двумя режиссерами мы продолжили сотрудничество. Дмитрий Огородников поставил спектакль „Блуда и МУДО“, которым мы успешно открыли новый сезон. Сейчас еще один участник, Мария Романова, продолжила работу над „Синим чудовищем“, именно за этот эскиз проголосовало большинство зрителей. Надеюсь, что нынешнее мероприятие будет таким же результативным», — отметил директор Камерного театра Павел Михайлов.

Напомним, мы рассказывали, как сходили на постановку «Блуда и МУДО» всей редакцией.