90-летие Челябинской области отметят концертом «С любовью к Южному Уралу» Мероприятие состоится 21 января в Театре оперы и балета имени М. И. Глинки



В первом отделении будет исполнен концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солист — Дмитрий Шишкин. Пианист является лауреатом и победителем различных премий. Во втором отделении прозвучит оперная музыка. На сцене выступят приглашенные артисты во главе с солистом Большого театра России Борисом Стаценко.



В завершение программы состоится премьера песни «Посвящение Челябинской области», написанной специально для этого концерта. Автором музыки и слов выступил пианист Михаил Мищенко. Билеты на концерт «С любовью к Южному Уралу»



Добавим, что Челябинская область вместе с другими соседями по Уралу отметит знаменательную дату большой событийной программой на выставке «Россия», которая уже третий месяц работает на ВДНХ в Москве.

17 января исполняется 90 лет со дня образования Челябинской области. В честь знаменательной даты в Театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоится праздничный концерт. На сцену выйдут ведущие солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр челябинского театра, сообщает пресс-служба ЧГАТОБ имени М. И. Глинки.В первом отделении будет исполнен концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солист — Дмитрий Шишкин. Пианист является лауреатом и победителем различных премий. Во втором отделении прозвучит оперная музыка. На сцене выступят приглашенные артисты во главе с солистом Большого театра России Борисом Стаценко.В завершение программы состоится премьера песни «Посвящение Челябинской области», написанной специально для этого концерта. Автором музыки и слов выступил пианист Михаил Мищенко. Билеты на концерт «С любовью к Южному Уралу» уже в продаже Добавим, что Челябинская область вместе с другими соседями по Уралу отметит знаменательную дату большой событийной программой на выставке «Россия», которая уже третий месяц работает на ВДНХ в Москве. Знаменательной дате будет также посвящен праздничный эфир на телеканале ОТВ , который проведет прямые включения с выставки. Увидеть сюжеты можно будет также на сайте 1obl.tv.

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