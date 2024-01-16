17 января исполняется 90 лет со дня образования Челябинской области. В честь знаменательной даты в Театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоится праздничный концерт. На сцену выйдут ведущие солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр челябинского театра, сообщает пресс-служба ЧГАТОБ имени М. И. Глинки.
В первом отделении будет исполнен концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солист — Дмитрий Шишкин. Пианист является лауреатом и победителем различных премий. Во втором отделении прозвучит оперная музыка. На сцене выступят приглашенные артисты во главе с солистом Большого театра России Борисом Стаценко.
В завершение программы состоится премьера песни «Посвящение Челябинской области», написанной специально для этого концерта. Автором музыки и слов выступил пианист Михаил Мищенко. Билеты на концерт «С любовью к Южному Уралу» уже в продаже.
Добавим, что Челябинская область вместе с другими соседями по Уралу отметит знаменательную дату большой событийной программой на выставке «Россия», которая уже третий месяц работает на ВДНХ в Москве. Знаменательной дате будет также посвящен праздничный эфир на телеканале ОТВ, который проведет прямые включения с выставки. Увидеть сюжеты можно будет также на сайте 1obl.tv.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Прими меня таким Происшествия Свободный лед СВОи герои Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал в историях В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города