9 мая в челябинском кинотеатре Пушкина бесплатно покажут фильмы о войне

Зрителям обещают два киносеанса

9 мая, в День Победы, в челябинском кинотеатре имени А. С. Пушкина бесплатно покажут фильмы о войне. Горожан ожидают два сеанса, сообщили 7 мая в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска.

В 13:00 начнется фильм «Летят журавли», который стал лауреатом «Золотой пальмовой ветви» международного Каннского кинофестиваля в 1958 году. Действие фильма разворачивается в Москве и неизвестном тыловом городе до и во время Великой Отечественной войны.

В 15:00 зрителям покажут документальный проект «Чтобы помнили», в котором более 40 участников Великой Отечественной войны делятся своими воспоминаниями.

Бесплатный киномарафон в День Победы пройдет и в челябинском кинотеатре «Знамя». С 9 утра до 14:00 там будут показывать документальные и художественные фильмы о войне.