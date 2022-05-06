9 мая в Челябинске бесплатно покажут фильмы о войне

Праздничные сеансы пройдут в «Знамени»

9 мая в кинотеатре «Знамя» пройдет бесплатный киномарафон. Несколько часов подряд там будут демонстрировать документальные и художественные фильмы о войне. Завершится марафон российской премьерой «1941. Крылья над Берлином».



Кинопоказ начнется в 9:00, а завершится в 14:00. Зайти в зал можно свободно в любое время. Между фильмами будут проходить перерывы с минутой молчания.

В программе есть и работы челябинских режиссеров. Например, проект «Непобедимые» Романа Грибанова — это 16 историй, в каждой рассказывается о подвиге солдата-южноуральца.

После 14:00 все сеансы в кинотеатре будут по расписанию, но билет на любой фильм — не дороже 150 рублей. В кинотеатре «Искра» в этот день все билеты будут стоить 100 рублей.