80 издательств России приедут на Южно‑Уральскую книжную ярмарку

Книжный форум состоится с 22 по 24 сентября в Центре международной торговли

80 издательств со всей страны представят свои новинки на Южно-Уральской книжной ярмарке и #РыжемФесте. Об этом сообщает оргкомитет форума.

В этом году, следуя слогану фестиваля «От А до Я», книги привезут из всех регионов: от Алтая до Якутии. Заявлены издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Екатеринбурга, Новосибирска, Мурманска. Среди топовых книгоиздающих брендов: «ЭКСМО», «Лайвбук», «Фантом Пресс», «Городец», «Этерна», Ad Marginem, «A+A», «Крафтовая литература».

Впервые в Южно-Уральской книжной ярмарке примут участие Алтайский край, Мордовия, Дальний Восток, Калининград, Иваново, Мурманск, Рыбинск, Волгоград и Архангельск.

«За последние пять лет книжная ярмарка в Челябинске стала крупнейшим литературным событием на Южном Урале. В этом году мы хотим организовать диалог между писателями и издателями, в котором особое внимание будет уделено самобытной, локальной истории», — отмечает директор публичной библиотеки Наталья Диская.

На #РыжемФесте будут представлены книги 18 челябинских издательств и книготорговых организаций.



О современных писателях, сценаристах, драматургах, режиссерах и публицистах, которые станут гостями фестиваля и Южно-Уральской книжной ярмарки, мы рассказывали накануне.