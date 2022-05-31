69 домов культуры отремонтировано за три года в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги реконструкции культурных учреждений региона в 2021 году

«Сейчас строим дома культуры в посёлках Томинский Сосновского района и Муслюмово Кунашакского района. Начинаем строительство Центра культурного развития в Карабаше, проектируем Дом культуры в посёлке Роза Коркинского района и других территориях»,

— отметил Алексей Текслер.

«В том числе детско-юношеский симфонический оркестр — младший брат нашего областного симфонического оркестра, который мы создали в 2019-ом году и который сегодня известен уже не только в регионе, но и далеко за его пределами»,

— подчеркнул Алексей Текслер.