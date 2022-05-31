В обращении к Законодательному собранию Челябинской области губернатор Алексей Текслер уделил особое внимание развитию и ремонту культурных учреждений региона. Он отметил, что за три года в различных территориях области отремонтировали 69 домов культуры. Этой весной открыли новый крупный культурно-досуговый центр в селе Кичигино Увельского района

«Сейчас строим дома культуры в посёлках Томинский Сосновского района и Муслюмово Кунашакского района. Начинаем строительство Центра культурного развития в Карабаше, проектируем Дом культуры в посёлке Роза Коркинского района и других территориях», — отметил Алексей Текслер.

  Губернатор особо подчеркнул, что в Челябинске открыта после глобальной реконструкции уникальная Детская филармония, на базе которой действуют шесть детских коллективов-дублеров профессиональных коллективов «взрослой» Челябинской государственной филармонии:

«В том числе детско-юношеский симфонический оркестр — младший брат нашего областного симфонического оркестра, который мы создали в 2019-ом году и который сегодня известен уже не только в регионе, но и далеко за его пределами», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, в Челябинской области 20 городских и сельских библиотек переоборудовали по современному модельному стандарту, превратили их в привлекательные социальные пространства для людей всех возрастов.