В Законодательном собрании Челябинской области поздравили с профессиональным праздником работников культуры и искусства. Именно по инициативе депутатов местного ЗСО 15 лет назад, в 2007 году, указом президента РФ был учрежден День работника культуры.
Среди награжденных — писатели, музыканты, преподаватели, работники клубов, музеев, библиотек и просто талантливые люди. Ежегодно шестьдесят лучших работников культуры из со всей области получают денежные премии и нагрудные знаки из рук депутатов областного парламента.
«Этот праздник является признанием заслуг творческих людей, которые помогают понимать и ценить прекрасное, заботятся об эстетическом и нравственном воспитании, сохраняют и приумножают наше культурное наследие. Спасибо вам за высокий профессионализм, за неизменную верность избранному делу, творческое мастерство и преданность своей профессии»,
— обратился к гостям заместитель председателя Законодательного собрания Юрий Карликанов.
Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется депутатами Законодательного Собрания Челябинской области. Размер премии — 50 тысяч рублей. В числе награжденных: преподаватель Детская школа искусств № 1 Юлия Полуротова, балерина Дарья Бадыкова, концертмейстер Челябинской филармонии Наталья Гущина.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города