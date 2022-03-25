В Законодательном собрании Челябинской области поздравили с профессиональным праздником работников культуры и искусства. Именно по инициативе депутатов местного ЗСО 15 лет назад, в 2007 году, указом президента РФ был учрежден День работника культуры.

Среди награжденных — писатели, музыканты, преподаватели, работники клубов, музеев, библиотек и просто талантливые люди. Ежегодно шестьдесят лучших работников культуры из со всей области получают денежные премии и нагрудные знаки из рук депутатов областного парламента. 

«Этот праздник является признанием заслуг творческих людей, которые помогают понимать и ценить прекрасное, заботятся об эстетическом и нравственном воспитании, сохраняют и приумножают наше культурное наследие. Спасибо вам за высокий профессионализм, за неизменную верность избранному делу, творческое мастерство и преданность своей профессии»,
— обратился к гостям заместитель председателя Законодательного собрания Юрий Карликанов.
Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется депутатами Законодательного Собрания Челябинской области. Размер премии — 50 тысяч рублей. В числе награжденных: преподаватель Детская школа искусств № 1 Юлия Полуротова, балерина Дарья Бадыкова, концертмейстер Челябинской филармонии Наталья Гущина.