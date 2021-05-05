6 мая в Челябинске открывается фотовыставка ко Дню Победы

Челябинские фотографы по собственной инициативе и за свой счет подготовили крупнейшую за последние годы выставку о войне

6 мая в 14:00 в театре «Манекен» состоится торжественное открытие фотовыставки, посвященной Дню Победы. Это результат работы творческой группы челябинских художников, в числе которых Алексей Гольянов, Анатолий Шулепов, Олег Каргаполов, Михаил Пискунов, Дмитрий Куткин и Дмитрий Сопильняк.

Выставка представляет собой 24 крупноформатных стенда, разделенных на четыре тематических раздела. Первый посвящен ветеранам Великой Отечественной войны и включает снимки, сделанные еще в 1980-х годах, в том числе и на традиционной майской встрече у Большого театра в Москве.

Второй раздел — о парадах 9 Мая на площади Революции в Челябинске. Новые поколения челябинцев могут и не помнить, как по центральному проспекту города шла колонна танков.





Третий раздел посвящен акции «Бессмертный полк», хронику которой фоторепортеры вели с самого первого года — с 2015-го.

Четвертый раздел — о самой незаметной, пожалуй, истории, связанной с Великой Отечественной войной. О реконструкторах — самодеятельном движении, воссоздающем картины сражений Второй мировой.

Выставка включает порядка 250 фотографий и является, пожалуй, крупнейшей фотоэкспозицией на военную тему в Челябинске.





«Мы с коллегами сами задумали, сами профинансировали и осуществили эту идею. Мы решили, что должны таким образом отдать дань памяти подвигу наших солдат», — комментирует фотограф Алексей Гольянов.

Выставка продлится в театре «Манекен» месяц и будет передана в подарок Совету ветеранов Челябинской области.

Фото: Алексей Гольянов

