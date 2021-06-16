50 волонтеров для Нагорного квартала: в Челябинске сохранят старинные дома рядом с будущим небоскребом

Активисты приглашают горожан 19 июня на субботник

Уже в эту субботу, 19 июня, некоммерческая организация «Культурный слой» (они же — общественное движение «Том Сойер Фест») собирает волонтеров на улице Российской, там, где три года назад всем миром приводили в порядок деревянный частный домик. Скоро здесь развернется грандиозная стройка, поэтому нужно экстренно законсервировать то, что осталось от трех старинных домов, чтобы тяжелая техника, погода и мародеры не уничтожили все окончательно.





Нагорный квартал виделся «Культурному слою» и волонтерам улицей с исторической застройкой, где среди обычных (насколько они могут считаться такими) старинных домов есть и объекты культурного наследия, охраняемые государством.

Весной территорию отдали под новую стройку, часть жителей расселили и домишки снесли. Уцелело лишь несколько строений, среди которых оказался и подопечный «Том Сойер Феста». Организаторы фестиваля убеждали инвестора оставить старинные дома, вписать их в окружающую среду, наполнить новым смыслом. И у них получилось! Как именно будут использованы исторические постройки в новом квартале, пока неясно. Проект представят через пару месяцев.





Но именно сейчас, перед расчисткой строительной площадки, останки домиков (а местами там, увы, именно останки после пожаров и мародеров) нужно законсервировать: убрать мусор и сгоревшие элементы, укрыть защитными материалами крыши, зашить окна и все проемы.

Работы будут вестись сразу на трех домах одновременно — улица Российская, 82, 84 и 86. На все про все у организаторов один день, поэтому они очень нуждаются в помощниках. Пятьдесят волонтеров и даже больше, на площадке субботника каждому найдется работа по силам. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заполнить анкету — так организаторы быстро распределят задачи между волонтерами.





Если вы не можете присутствовать лично, то поддержите работы по Нагорному кварталу пожертвованием. Информация о пожертвованиях есть в группе «Том Сойер Фест».

Дальнейшую судьбу старинных домов инвестор будет решать в партнерстве с «Культурным слоем». Сообща они разработают концепцию создания исторической среды вокруг новостройки. Мы, кстати, уже писали, что и кто собирается строить на этом участке.