46 Ильменский фестиваль сумел исправить погоду на Миассом

Тем не менее аншлага здесь не ожидается

Под Миассом на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» проходит 46 Ильменский фестиваль авторской и туристской песни. Его торжественное открытие накануне было сорвано налетевшей непогодой, но сегодня, 25 июня, ильменцам и ильменчанкам все-таки улыбнулось солнце.

Напомним, Ильменка последний раз как ландшафтное мероприятие проходила в 2019 году. Потом, в связи с коронавирусными ограничениями, фестиваль переносили в закрытые помещения челябинских учреждений культуры.

На момент публикации материала работают все три площадки фестиваля: Главная и Лесная сцены и площадка U-235. Только что завершился поэтический турнир, а на главной сцене готовятся к апофеозу фестиваля — концертам «Олег Митяев представляет» и «Ильменский звездопад». Организаторы, как передает корреспондент Первого областного информагентства, жалуются, что из-за погодных перепадов пришлось серьезно пересмотреть программу фестиваля. Так, утром 25 июня почти вдвое была сокращена программа концерта «Виват, ильмены».

Но в настоящее время погода гостей фестиваля скорее радует, и концертные программы вошли в свое русло.

В 2019 году организаторы фестиваля заявляли о рекордном числе гостей — порядка 40 тысячах человек. Ильменка-2022 таким многолюдством похвастаться не может. Но как заявляет оргкомитет, лиха беда начало.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова