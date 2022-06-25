46 Ильменский фестиваль пока проходит без происшествий

Однако выступления некоторых артистов сорвались

На Ильменском фестивале, несмотря на нахмурившееся над Миассом небо, продолжаются выступления приезжих артистов. К сожалению, не состоялось выступление Светланы Сургановой, но сам основатель фестиваля Олег Митяев вышел к зрителям и пел в течение часа, передает журналист Первого областного информагентства с места событий.







На данный момент по-прежнему продолжаются выступления на всех трех концертных площадках: Главной и Лесной сценах, а также на площадке U-235. К сожалению, в этом году фестиваль похвастаться многолюдием не может в отличие от состоявшегося в последний раз в 2019 году ландшафтного мероприятия. Это объясняется неустойчивой погодой в течение дня.







На момент публикации материала погода начала портиться, накрапывает мелкий дождик. Участникам остается надеяться на то, что вчерашняя непогода, из-за которой пришлось отменить торжественное открытие и залило аппаратуру, не повторится.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова

