46 Ильменский фестиваль под Миассом собрал 37200 участников и зрителей

При этом почти четверть зрителей смотрели концерты онлайн

46 Ильменский фестиваль авторской песни, который прошел в эти выходные под Миассом, собрал 37 200 зрителей и участников, в том числе онлайн. При этом субботние вечерние концерты, которые транслировали на разных интернет-площадках, посмотрели 27 700 зрителей, передает пресс-служба Фонда Олега Митяева.

На протяжении трех дней на четырех творческих площадках — Главной и Лесной сценах, детской сцене «U-235. Новые песни», а также на площадке «Шатер» выступили представители авторской песни из Москвы, Калининграда, Челябинска, Нижнего Тагила, Ульяновска, Алма-Аты и других российских и зарубежных городов.

«В конкурсе авторской песни принял участие 121 человек. Возглавила Большое жюри Галина Хомчик. Лауреаты 46 Ильменского фестиваля: дуэт „Фара“ (Рамиль и Альфия Абзаловы; Уфа), Валиахметова Юлия (Уфа), Абзалова Альфия (Уфа), ансамбль „4G“ (Уфа). Дипломанты: Мальцева Екатерина (Ижевск), Солодова Светлана (Челябинск), Одобеско Константин (Чебаркуль)»,— рассказали в пресс-службе Фонда.

Также на 46 Ильменском фестивале прошла презентация Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни». Перед зрителями выступили ведущие артисты авторской песни разных поколений и хор Детской студии Олега Митяева. Также прошел конкурс для самых маленьких «Первые песни» и этап прослушиваний всероссийского детского конкурса авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни» с участием 34 детей в возрасте от 10 до 16 лет. По мнению жюри, победителями этапа прослушиваний конкурса стали: лауреаты — Марк Хлебников (Челябинск), Тимур и Марсель Валиахметовы (Уфа), Анжелика Пяткова (Чебаркуль); дипломанты — Полина Земцова (Уфа), Артур Ишкинин (Уфа), Иван Кучеренко (Ноябрьск). Все лауреаты приглашены на финал конкурса на фестивале «U-235. Новые песни» в город Заречный Пензенской области в августе. Также Фонд Олега Митяева наградил лауреатов бесплатными путевками в Детский международный центр «Артек» на тематическую смену «Мировые песни в «Артеке».

46 Ильменский фестиваль прошел в этом году на природе впервые с 2019 года. Как сообщал наш корреспондент, зрителей он собрал немного, и виной всему стала переменчивая погода.