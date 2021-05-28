30 мая на озере Смолино в Челябинске состоится гонка радиоуправляемых кораблей

Гонку проведут в рамках первенства Челябинской области по судомодельному спорту





29 мая соревнования проведут в закрытом бассейне регионального Центра технического творчества, а в воскресенье участники отправят свои судна в плавание по озеру Смолино.



«В закрытом бассейне мы проведем соревнование для прямоходов, а на следующий день — скоростные соревнования для радиоуправляемых судов. Судьи оценят внешний вид кораблей и проверят, как быстро суда участников проходят дистанции»,

— прокомментировал глава Федерации судомодельного спорта Челябинска Дмитрий Долгих.

70 школьников со всей области примут участие в соревнованиях. Многие кропотливо собирали свои суда на протяжении года: вытачивали детали и искали необходимые запчасти. Стоимость одного радиоуправляемого судна может достигать 10—15 тысяч рублей.

Жителей Челябинска приглашают стать зрителями. 30 мая гонка пройдет на территории спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту по адресу: ул. Хуторная, 31. Старт в 10:00.