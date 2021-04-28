29 апреля в Челябинске состоится читка пьесы Егора Черлака о «русском Наполеоне

В рамках театрально-исторического марафона «Наполеон и компания» режиссер Олег Хапов и актер Камерного театра Михаил Яковлев представят неожиданную пьесу о главном герое проекта



29 апреля в парке «Россия — Моя история» состоится читка пьесы Егора Черлака «Хроники забытого острова». Театрально-исторический марафон «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории» каждый четверг собирает зрителей.

Егор Черлак (это творческий псевдоним журналиста Геннадия Григорьева), давний поклонник Наполеона, прочитал о великом политике десятки книг и однажды натолкнулся на любопытный факт из его биографии: сразу после окончания военной школы юный Наполеон Бонопартэ написал письмо на имя императрицы Екатерины Второй с просьбой принять его на русскую службу. Однако царица ответила отказом. Автор решил пофантазировать на тему: а мог бы измениться исторический ландшафт России, Европы, всего мира, будь императрица чуть-чуть благосклоннее к лейтенанту? Этот вопрос терзал автора до тех пор, пока не была написана пьеса «Хроники забытого острова». Главный герой этого произведения — капитан Николай Банпартов, чудаковатый полуфранцуз-полуитальянец, всю жизнь отдавший службе в российской армии.

Пьеса вышла в финал Всероссийского драматургического конкурса «Авторская сцена», и Егора пригласили на ежегодный семинар СТД РФ под Калугой. Там, в местах, где в 1812 году русское войско повернуло Наполеона на старую Смоленскую дорогу, и состоялась первая читка произведения. Не менее примечательная читка прошла вечной 2019 года в Фершампенуазе Челябинской области. Там отрывки из произведения челябинца слушали прямые потомки казаков, как раз благодаря которым на карте Южного Урала появились свои Париж и Лейпциг, собственные Кацбах, Берлин и Кассель. Получается, что легендарный император Франции Наполеон Бонапарт, 200 лет со дня смерти которого исполняется 5 мая, — не такой уж чужой для Южного Урала исторический деятель.

Режиссер завтрашней читки в парке «Россия — моя история» — Олег Хапов. Роль русского Наполеона исполнит ведущий актер Камерного театра Михаил Яковлев.