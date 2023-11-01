250-летие Миасса жители будут отмечать неделю

В программе: гастрономический фестиваль, концерт хора Михаила Бублика и фейерверк

18 ноября Миасс отмечает 250-летие. Четвертьвековой юбилей жители города будут отмечать целую неделю — с 4 по 18 ноября. В программе больше пяти фестивалей, концерты местных и приглашенных коллективов, гастрономические ряды и большой фейерверк в финале.

Празднования начнутся со Дня народного единства. На центральной площади пройдет большой концерт с выступлениями местных народных коллективов. Сразу после — устроят массовый автопробег по городу.

Продолжат отмечать День города в Доме культуры и творчества «Прометей». На сцене сыграют моноспектакль «Клавдия Шульженко. О жизни и любви». Постановка — лауреат фестиваля лучших моноспектаклей России «Моноfest».





Основная праздничная программа начнется 17 ноября с концерта «Этот город самый лучший на Земле!», а продолжится уже 18 ноября сразу несколькими концертами в разных частях города — на бульваре Мира, центральной площади города, в городском ДК, школах искусств и Доме народного творчества.

Главный праздничный концерт начнется в 17:00 на центральной площади. Параллельно здесь развернут гастрономические торговые ряды. В финале концерта — выступление хедлайнеров, хора Михаила Бублика.

Завершится многодневное празднование большим фейерверком в 20:30.