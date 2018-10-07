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/ Парад лучших спектаклей запускает НХТ

Парад лучших спектаклей запускает НХТ

Челябинскому театру исполнилось 25 лет.
сегодня в 07:31
  |  Культура
Уже четверть века Новый художественный театр Челябинска радует зрителей необычными постановками. У режиссера и актеров особенный взгляд даже на классические произведения. Юбилей артисты празднуют 7 октября, а уже на следующий день запускают парад спектаклей. В течение месяца театр покажет 10 лучших своих постановок, а еще проведет фестиваль для актеров.

26 октября на площадке НХТ стартует региональный конкурс актерских работ имени Милосердова, идейным вдохновителем которого в свое время выступил Новый художественный театр. Соревноваться в мастерстве будут актеры южноуральских театров. Ну, а 28 октября юбилейный вечер пройдет для зрителей, которых традиционно ждет в этом театре теплый прием и множество сюрпризов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

В юбилейную афишу театра вошли спектакли «Гроза», «Нос в белую ночь», «Светлые души», «Бесы», «Женская гримерка», «Жила-была Сыроежка».

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