/ Парад лучших спектаклей запускает НХТ

26 октября на площадке НХТ стартует региональный конкурс актерских работ имени Милосердова, идейным вдохновителем которого в свое время выступил Новый художественный театр. Соревноваться в мастерстве будут актеры южноуральских театров. Ну, а 28 октября юбилейный вечер пройдет для зрителей, которых традиционно ждет в этом театре теплый прием и множество сюрпризов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.
В юбилейную афишу театра вошли спектакли «Гроза», «Нос в белую ночь», «Светлые души», «Бесы», «Женская гримерка», «Жила-была Сыроежка».