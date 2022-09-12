25 кадров со Дня города Челябинска — 2022

Как прошло празднование 286‑летия — в нашем фоторепортаже

10 сентября в Челябинске состоялось празднование Дня города. У ледовой арены «Трактор» устроили мотошоу, фестиваль уличных видов спорта и концерт Niletto, а в то же время у Театра оперы и балета артисты в джинсах и кроссовках станцевали для зрителей.

Еще полсотни тысяч человек собралось на Театральной площади на концерт Анны Asti, а перед ней выступил Государственный симфонический оркестр Челябинской области с солистами Большого и Мариинского театров.



Фотографы Первого областного информагентства прогулялись по городу и сняли самые яркие моменты.



Фото: Марат Муллыев, Марина Власова, Виталий Визаулин, Дмитрий Сопильняк, Ирина Агафонова