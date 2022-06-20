Экскурсия по маршруту «История одной фотографии» состоится в центре Челябинска вечером 22 июня. Автор пешеходных маршрутов по городу историк Алексей Васильев рассказывает о событиях первых дней и первых лет войны в Челябинске.
Фотография, которую называют «Первый трамвай», сделана на Алом поле. Много лет назад журналисты нашли этот снимок в архиве челябинской семьи Лаптевских: воскресный день, тихий пустой город, едет трамвай. Позже историки установят, что воскресным был день 22 июня, и рядовая фотография из семейного архива станет документом.
Алексей Васильев собрал для экскурсии факты, которые воссоздают малоизвестную военную историю Челябинска 1941—1943 годов.
«В 20-х числах мая 1943 года, когда ЧТЗ отправлял на фронт танки, на железной дороге произошел теракт. Представляете ветку в районе современной гостиницы „Видгоф“? Когда по этой дороге шел эшелон, случился взрыв. Эшелон сошел с рельс. К счастью, танки были не сильно повреждены. Пути починили, машины снова водрузили на платформы и с опозданием, но отправили на фронт», — рассказывает Алексей Васильев.
Маршрут пройдет по центру города и закончится в кофейне Friends на проспекте Ленина: здесь в войну был продовольственный магазин, где люди на полу, тесно прижавшись друг к другу, спали в очередях, чтобы отоварить карточки. Именно об этом магазине писала челябинская журналистка Ирина Моргулес:
«Что удавалось „выстоять“? Помню хлеб, особенно пеклеванный. Он считался лакомством, хотя и горчил. Но был белым с ярким желтоватым отливом. Помню, как вместо молока на талон выдали мороженое из обрата на сахарине. Принесли его домой, выложили в миску, а в комнате холодно, оно не тает».
Сбор на экскурсию 22 июня в 19:00 у памятника Горькому у педуниверситета. Бесплатно.
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