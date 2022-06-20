22 июня в Челябинске состоится экскурсия «Первый день войны»

Легендарный снимок сделан на Алом поле днем 22 июня 1941 года и сохранен в семье Лаптевских

«В 20-х числах мая 1943 года, когда ЧТЗ отправлял на фронт танки, на железной дороге произошел теракт. Представляете ветку в районе современной гостиницы „Видгоф“? Когда по этой дороге шел эшелон, случился взрыв. Эшелон сошел с рельс. К счастью, танки были не сильно повреждены. Пути починили, машины снова водрузили на платформы и с опозданием, но отправили на фронт»,

— рассказывает Алексей Васильев.