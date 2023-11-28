Московская пианистка Ева Геворгян выступит 30 ноября на сцене Концертного зала имени Прокофьева. 

Юной пианистке 19 лет, и она уже лауреат престижных международных конкурсов: стипендиат Международной музыкальной академии в Лихтенштейне и фонда «Новые имена», лауреат конкурса молодых пианистов в Кливленде, а также конкурса пианистов имени Вана Клиберна в Далласе. Ева Геворгян играет сложные произведения Петра Чайковского, Ференца Листа и Иоганна Баха, именно эти авторы — в программе выступления в Челябинске. Музыкальные критики отмечают великолепные пианистические возможности девушки и виртуозную технику исполнения.

Концерт пианистки в Челябинске стал возможен благодаря сотрудничеству Челябинской и Московской филармонии в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».