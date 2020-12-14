19 декабря в «Манекене» премьера новогоднего спектакля Spocky Noki

Это первая режиссёрская работа актера и педагога Алексея Тетюева.

19 декабря «Манекен» открывает сезон новогодних представлений спектаклем Spocky Noki. С 19 декабря по 7 января артисты будут играть по четыре спектакля в день.

Это придуманная Алексеем Тетюевым история из жизни привиденчика Spocky, который однажды вместо того, чтобы развлекаться по ночам (зажигать звёзды и проникать в любые дома), решил посмотреть, что в мире происходит днём. В результате наступает путаница и хаос, из которых и выплетается сюжет.

Алексей Тетюев в интервью Первому областному сказал, что его постановка — это фантазия, а точнее, клоунада, близкая к эстетике Вячеслава Полунина. Именно поэтому аудитория спектакля обозначена предельно конкретно: «для детей от 0 до 100 лет».

«Я считаю клоунаду высшей ступенью актерского мастерства. Передать мысль без слов, с помощью жеста, внутреннего состояния намного сложнее. В этом языке есть особая трепетность и деликатность. Современный театр, я думаю, должен разговаривать на языке ощущений. В мире в последнее время вообще очень много слов и информационного шума, много готовых ответов на вопросы. А лучший клоун — тот, который умеет задать вопрос, не говоря ни слова», — рассказывает Алексей Тетюев. Режиссёр полагает, что спектакль хорошо бы смотреть родителям вместе с детьми, чтобы обсуждать, сравнивать впечатления и разговаривать друг с другом.



