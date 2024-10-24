180-летие Николая Римского-Корсакова отметят в Челябинском театре оперы и балета

Артисты исполнят композиции маэстро

В Челябинске отпразднуют юбилей композитора, дирижера, музыкального критика Николая Римского-Корсакова. В театре оперы и балета готовят концертную программу «Учитель и ученик» (6+), состоящую из сочинений Римского-Корсакова и его преемника Сергея Прокофьева, перенявшего методы оркестровки у учителя.

В первом отделении концерта прозвучат номера из опер «Снегурочка», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Война и мир», фрагменты из оратории «Иван Грозный» и кантаты «К 20-летию Октября» Прокофьева.

«Первое отделение будет представлять театрализованное представление, где главным действующим лицом станет хор. Коллектив не раз демонстрировал свою универсальность в разных направлениях и жанрах. Каждый номер мы инсценируем, задействуем декорации и видеоконтент. Все выступления будут взаимосвязаны», — поделился режиссер концерта Тимофей Соколов.

Во втором отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева — одно из сложнейших сочинений, шедевр фортепианной литературы.

За дирижерский пульт встанет Александр Матушкин.