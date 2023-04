17-летняя челябинка прошла слепые прослушивания шоу «Голос»

Яна попала в команду Полины Гагариной

В минувшую пятницу в эфире федерального канала показали новый выпуск вокального шоу «Голос-11». На слепых прослушиваниях выступила 17-летняя челябинка Яна Арндт. Несмотря на то, что голосом девушки восхитились все члены жюри, повернулась к ней только Полина Гагарина, передает журналист ИА «Первое областное».

Для выступления Яна выбрала песню I see red группы Everybody Loves an Outlaw. На сцену девушка вышла в строгом черном костюме, который дополнила длинными серьгами и красной помадой.

Восхищенная голосом челябинки Полина Гагарина повернулась к девушке на середине песни. Остальные члены жюри, хоть и продолжили восхищаться тембром исполнительницы, так и не нажали красную кнопку. В результате Яна Арндт попала в команду Гагариной.

«Я очень рада, что все получилось так, как я хотела. Это была моя мечта, я шла к этому пять лет»,— поделилась своими эмоциями девушка.

По словам Яны, в детстве она была очень тихим ребенком, и никто в семье не думал, что она будет петь. Также девушка призналась, что когда она только училась петь, получалось не все. Однако со временем ее голос раскрылся.