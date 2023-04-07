15 с половиной миллионов рублей получил ЧелГУ на исследование туристического потенциала Аркаима

Ученые победили в грантовом конкурсе Российского научного фонда

Грант на научные исследования получила группа научных сотрудников факультета журналистики Челябинского государственного университета. Ученым предстоит не только изучить туристические потоки и культурные практики, но и понять, как люди взаимодействуют с историко-культурным парком. Такой подход, по мнению исследователей, позволит установить, чего не хватает посетителям Аркаима.

«Мы хотим исследовать не только отражение Аркаима в СМИ, но и сам феномен этого памятника истории и культуры как туристического объекта, рассчитываем получить объективный портрет туристических потоков, мотивированности, информированности людей. Мифологическая и эзотерическая мотивация тоже нам очень интересна, и мы надеемся, наконец, объективно установить ее место в общей динамике туризма на Аркаим. До нашего исследования аналитики опирались преимущественно на свои ощущения, некоторую обрывочную информацию, поэтому „миф о мифе“ разрастался неостановимо. Не случайно многие уверены в том, что на Аркаим едут только эзотерически настроенные посетители. Нам же важно понять, насколько такая уверенность соответствует действительности»,— отмечает руководитель проекта, профессор кафедры теории медиа факультета журналистики ЧелГУ Марина Загидуллина.

Исследование по гранту Российского научного фонда рассчитано на три года, сумма гранта составляет 15 миллионов 460 тысяч рублей, половину которой обеспечивает правительство Челябинской области. Подготовленные рекомендации ученые ЧелГУ планируют предоставить руководству региона, заинтересованному в развитии Аркаима как важной части туристического кластера Южного Урала.