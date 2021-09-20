12 событий, которые нельзя пропустить на #РыжемФесте и Южноуральской книжной ярмарке

Крупнейший книжный форум на Урале пройдет с 24 по 26 сентября

Всероссийский литературный форум #РыжийФест и Южноуральская книжная ярмарка пройдут в Челябинске с 24 по 26 сентября. В рамках фестиваля запланирована большая программа с писателями, переводчиками и критиками из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Лондона и других городов. Мы отобрали 12 интересных на наш взгляд мероприятий, которые стоит посмотреть.



Что может комикс?

24 Сентября в 14:00 в зале «Таганай» Мария Скаф, куратор куратор направления «комикс» в Школе дизайна ВШЭ, проведет лекцию-дискуссию «Что может комикс? Спойлер: всё».





Раньше комикс был детской историей или супергероикой, но со временем превратился в очень обширную форму повествования. Лекция о том, в каком состоянии сейчас находятся графические романы и визуальные истории в целом. Мария расскажет в глобальной индустрии комиксов и есть ли в ней ниша для российских авторов.

О книге по обложке

В 15:15 24 сентября в зале «Иремель» Андрей Черкасов, медиахудожник, основатель издательского проекта «Всего ничего» проведет паблик-ток «Осмысленное книжное оформление в условиях небольших бюджетов» и расскажет о важности и особенностях дизайна книг в России и чем подход к оформлению у нас отличается от европейских стандартов.

Закат Жанра?

В этот же день, 24 числа, в 15:15, в зале «Таганай» пройдет встреча в формате круглого стола, где критики, писатели и переводчики из Москвы и Санкт-Петербурга обсудят кризис понятия «Жанр», обсудят действительно ли жанровое деление вымирает или наоборот стоит на пути к возрождению.





Книга лучше?

24 сентября в 16:30 в зале «Таганай» посетителей будет ждать «Нелегкий разговор об экранизациях».

Алексей Еньшин, драматург и журналист из Екатеринбурга расскажет об экранизациях жанровой литературы, удачных и не очень. Это попытка разобраться в том, действительно ли книга всегда лучше или бывают исключения.





Сразу после, в 17:45, на сцене в зале «Аркаим» пройдет мероприятие в формате Ted-Talk «Как я попал в кино».

Российские литераторы, поэты, писатели и переводчики расскажут о своем опыте работы в кино. Жанровая литература тесно связана с кинопроизводством, поэтому здесь спикеры расскажут как принимали участие в экранизациях или как экранизировали их проведения.

Разговоры о фантастике

25 сентября в 10:30 на фестивале зайдет разговор о фантастических произведениях. Пройдет лекция-дискуссия «Рэй Бредбери: за будущее отвечаю я» по роману «451 градус по Фаренгейту». Проводят ее в рамках цикла «Книги, которые изменили мир» от Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Здесь на обсуждение вынесена тема влияния Рэя Брэдбери на мировую фантастику и человечество во второй половине 20 века в целом.





25 сентября в 11:45 в зале «Таганай» книжный обозреватель из Санкт-Петербурга Василий Владимирский проведет доклад по теме «Отечественная фантастика вчера и сегодня», где расскажет об особенностях и влиянии российской фантастики на общество и жанровую литературу. Какие цели преследовали писатели, что хотели сказать и что в итоге особенно достойно внимания.

Разбираемся в подростковой литературе

25 сентября в 11:45 в зале FreeDa состоится круглый стол «Острые вопросы подростковой литературы». Главным спикером на нем выступит московская писательница Елена Яковлева. В рамках дискуссии писатели, переводчики и литераторы обсудят проблемы и значимость подростковой литературы, для чего она нужна и что такое хорошая подростковая литература.

Разговор Переводах

Еще одной темой для обсуждения на #РыжемФесте стаут переводы. Это важно, так как и переводы и сама ярмарка преследует цель дать возможность людям быть понятым и понять других.

25 сентября в 16:45 в зале FreeDa писатель Виктор Сонькин, писатель и переводчик из Москвы расскажет как отличить хороший перевод от плохого в рамках лекции «Перевод и читатель».





В рамках разговора о переводах, речь зайдет и творчестве поэта Бориса Рыжего. Из-за названия феста часто возникает вопрос, не посвящен ли он Борису Рыжему. Ответ — нет, но пройти мимо творчества уральского поэта организаторы просто не могли.

25 сентября 18:00 в зале «Иремель» поэт и журналист Олег Дозморов будет модерировать онлайн-встречу с иностранным переводчиками, которые занимаются переводом стихотворений Бориса Рыжего на другие языки, в том числе голландский и итальянский. На круглом столе обсудят значимость творчества поэта и почему его творчество получает отклик даже у европейцев. Участником стола станет Алена ван Дер Хорст, голландский режиссер, автор большого документального фильма о Борисе Рыжем.

Женская литература

25 сентября в 18:00 в зале FreeDa пройдет еще один круглый стол, он посвящен «женской литературе»: Написанной женщинами, адресованной женщинам. Здесь же пройдет презентация нескольких книг и обсуждение темы феминизма в прозе и поэзии. Модератором станет Юлия Подлубнова, поэт, литературный критик и издатель из Москвы.

Найти иголку в стоге сена

26 сентября в 15:00 на сцене в зале «Аркаим» состоится лекция-дискуссия с челябинским литературным критиком Алексеем Паниным. Он расскажет о том, как в бурном современном потоке информации и графомании найти стоящие произведения. На лекции обсудят современную литературу, хорошие и плохие книги и почему важно не игнорировать литературные самородки в условиях современной медиасреды.





Всего на фестивале пройдет 70 разных событий. Кроме лекций и паблик-токов параллельно с фестивалем пройдет южноуральская книжная ярмарка, на которой свои стенды выставят 50 издательств со всей России. Где можно будет приобрести книги и увидеть презентации новых произведений, так что определенно будет чем заняться.

Открывается ярмарка 24 сентября 2021 года в Челябинске в Центре международной торговли на пр. Ленина, 35. Начало ярмарки в 10:30.