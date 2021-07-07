11 июля в Челябинском Союзе писателей пройдет обсуждение рассказов Хулио Кортасара

Приглашают не только писателей, но и читателей

Молодежное литобъединение при Челябинском отделении Союза писателей России (Советская, 67) 11 июля устраивает обсуждение рассказов аргентинского писателя Хулио Кортасара из книги «Другое небо». Начало — в 15:00.

«Мы приглашаем молодых людей. К нам приходят школьники, студенты — психологи и филологи, которые рано начали читать и понимают сложные книги. Обычно возраст не превышает 35 лет», — рассказывает руководитель молодежного объединения при Челябинском отделении Союза писателей России, писатель Юрий Фофин.

На заседаниях обычно обсуждаются сложные книги Даниила Гранина, Андре Бретона, Эдуарда Лимонова. Заседания проходят два раза в месяц. Обсуждение снимают для Youtube-канала «О литературе».

Текст: Карина Абдулина