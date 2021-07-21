1 сентября в Челябинске откроется парк Дружбы

Детский городок и деревянные беседки установят в следующем году

На месте старого кладбища в Тракторозаводском районе завершается строительство парка Дружбы. Кладбище ликвидировано 14 лет назад, сейчас на его месте площадка под парк с лесом из ста фонарных столбов. Это единственный парк в Челябинске, где в этом сезоне проводят масштабную реконструкцию. В администрации Тракторозаводского района его называют самым дорогим проектом за последнее время.







На территории площадью шесть гектаров за несколько месяцев сделали пешеходные дорожки, разметили клумбы, построили ступени амфитеатра и подготовили площадку под детский городок. 1 сентября парк планируют открыть. Журналисты Первого областного информационного агентства побывали на месте будущего парка.





Под окнами домов на улице Чоппа в последние годы был заросший травой, открытый солнцу сквер: пустырь, рядом гаражи, несколько пешеходных дорожек и железная детская площадка, какие лет десять назад ставили во дворах.

«На территории этого рукотворного любительского парка мы строим полноценную комфортную общественную зону отдыха. Жители северо-востока обделены хорошими общественными пространствами, и такое место необходимо», — комментирует глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.





На строительство парка потратили порядка 50 миллионов рублей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«От искусственного холма пришлось отказаться»

Эскиз будущего парка Дружбы презентовали в прошлом году: с футбольным полем, холмом и велодорожкой. В итоге проект пересмотрели, футбольное поле заменили на баскетбольную и волейбольную площадки с прорезиненным покрытием, а искусственный холм и вовсе решили не строить.

Искусственный холм останется только в проекте, в парке его не будет



«Рядом с парком газораспределительная подстанция, от нее проходит линия химзащиты. Из-за этого проект холма нам не согласовали. Кроме того, не нужно забывать, что парк построен на месте кладбища, и здесь гуляющий грунт»,

— поясняет начальник отдела благоустройства администрации Тракторозаводского района Светлана Макосейчук.

Впрочем, велодорожка в парке все-таки будет: тротуар для пешеходов специально для этого поделят пополам и нанесут разметку.

Велодорожка проложена по периметру парка



Уже готов амфитеатр. Но без сцены

Небольшой амфитеатр находится в глубине парка Дружбы. Состоит он из трех ступеней, на каждой из которых почему-то стоят скамьи и парапеты.

«Скамьи будут немного другие», — поясняет Светлана Макосейчук.



Перед амфитеатром находится площадка, выложенная плиткой. Легко представить, как тут катаются на роликах и самокатах дети, а родители наблюдают за ними со скамеек. Конечно, сюда просится небольшая сцена для детских праздников и спортивных мероприятий, она логично впишется в уже обустроенный ландшафт.





«А перед амфитеатром — сцена?» — уточняем.

«Нет, пока сцена не предусмотрена. Мы хотим проследить, как это пространство будут использовать жители, и, если это потребуется, займемся сценой», — загадочно комментирует Светлана Макосейчук.

Вырубили 50 деревьев

На площадке еще в прошлом году вырубили 50 тополей.

«Это были старые тополя. Они вырастают до огромных размеров, и поэтому их лучше заменить на другие деревья. Планируется высадить около 400»,

— отмечает Макосейчук.

Начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Тракторозаводского района Светлана Макосейчук



Без деревьев и зелени парк смотрится пустым. Вместо них пока фонари — их около ста, и все без проводов. По словам главы Тракторозаводского района, все коммуникации зарыты под землей.





Детский городок будет, но в следующем году

Вайфай начнет работать уже к открытию, а вот детский городок придется подождать. Несмотря на то, что площадка для городка уже почти готова — засыпанная желтой галькой территория. Горки и карусели на ней установят только в 2022 году.

Впрочем, начальник отдела благоустройства добавляет, что попробуют найти способ обустроить хотя бы одну площадку к осени.

Будущую детскую площадку засыпали желтой галькой



Чего ждать жителям района в сентябре

В августе в парке закончат строительство дорожек и площадок. Установят около 70 скамеек с урнами. Осенью здесь будет где прокатиться на велосипеде, сыграть в волейбол или поработать на свежем воздухе на ноутбуке (обещан Wi-Fi).





Осенью планируют высадить около 400 деревьев высотой от одного до четырех метров, но это не точно. Наши собеседники отвечают на вопрос о зелени уклончиво и с оговорками, что тендер еще не разыгран. А по плану парк украсят 99 лип, 108 вязов, 41 рябина и 79 яблонь, одна сосна обыкновенная, а также десять видов кустарников (одного боярышника 340 штук) и цветы.