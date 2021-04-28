1 мая в Историческом музее Южного Урала откроется музей на крыше

Танго, фильмы о войне, живая музыка: мы узнали, что интересного будет происходить в музее 1 и 9 мая

1 мая откроется летняя эстрада в сквере музея у Восточной башни и музей на крыше. В 16:00 под открытым небом сыграют музыканты Челябинской филармонии.

9 мая фотожурналист Александр Кондратюк представит свою выставку «Не жалея жизни, мир наш отстояли» о ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут в Челябинской области. Экспозиция будет работать в галерее «Открытый мир» между Западной башней и Садом камней.

В День Победы в музейно-выставочном центре с 12:00 до 16:00 будут демонстрировать военные фильмы из Музея Победы.

В 15:00 участники клуба «VS Танго» выступят в рамках акции «Танго Победы». Любой может присоединиться и потанцевать. Мероприятие состоится на Красной площади около центрального входа в музей и на летней эстраде.

На площадке «Открытый мир» в 18:00 начнется праздничный концерт, где выступит один из старейших джаз-ансамблей «Уральский диксиленд». Музыканты исполнят песни о войне, классику советской и российской эстрады, попурри на русские народные песни.

На все мероприятия вход свободный. Помимо этого, с 1 по 10 мая все выставки музея без экскурсий бесплатны для детей до 18 лет.

Кроме того, с 27 апреля в Историческом музее открылась выставка «22 июня, ровно в 4 часа...», которая посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Выставка начинается с довоенных времен. Она напоминает, как наращивала мускулы советская оборонная промышленность в конце 30-х. Рассказывает о первых стычках с гитлеровскими союзниками в Испании, на Дальнем Востоке и в Финляндии, о тяжелых сражениях 1941—1942 годов», — рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.

На выставке представлены подлинное обмундирование военных лет того времени, амуниция и другие личные вещи солдат, а также письма и документы. Она будет работать до 27 июня.