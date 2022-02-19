Жители Челябинской области смогут получить QR-код по тесту на антитела

Выдача таких ковидных сертификатов начнется с 21 февраля

С понедельника, 21 февраля, ковидный сертификат с QR-кодом смогут получить все, кто болел коронавирусом, не обращаясь в больницу, или привился иностранной вакциной. Правда, для этого нужно подтвердить наличие антител. При этом уровень антител значения не имеет, главное — чтобы их обнаружили.

«На данный момент можно сказать, что важно наличие, а не уровень антител. Более подробная информация от федерального центра будет получена и разъяснена регионам в ближайшее время», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Уже известно, что сертификат будет формироваться на портале «Госуслуги».

Сдавать анализы, скорее всего, придется в частных лабораториях. Для получения сертификата необходимо подтвердить наличие в крови иммуноглобулина G (IgG) — такие антитела появляются ближе ко второй неделе болезни и сохраняются после выздоровления.

Уровень антител, как уже говорилось, значения не имеет. Однако стоит учитывать такой момент: каждая лаборатория устанавливает свои референсные значения, поэтому факт наличия антител будет учитываться только в том случае, если показатели превышают эти значения.



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