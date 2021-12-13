Законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения Госдумой

Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения Госдумой для доработки. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова опубликовала пресс-служба партии.

Андрей Турчак отметил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте не готов к принятию, а партия руководствовалась позицией Президента – снять документ с рассмотрения Государственной Думой для дальнейшей доработки.

«Принятие законопроекта о внесении изменений в “транспортное” законодательство отложено на неопределённый срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и наши общественные приёмные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей», — отметил секретарь Генерального совета «Единой России».

Напомним, сегодня днем депутаты нижней палаты провели встречу с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Основной темой обсуждения стали правительственные законопроекты о QR-кодах. Они приняли решение притормозить принятие законопроектов о QR-кодах, подтверждающих наличие вакцинации от ковида.