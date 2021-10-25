За выходные в ТРК Челябинской области привились 8029 человек

Вакцину от коронавируса поставили рекордное число южноуральцев

В минувшие выходные в Челябинской области в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса привились 8029 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Обычно поставить прививку в ТРК можно было только в выходные дни, однако на этой неделе вакцинироваться от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах можно будет и в будни, с 25 по 29 октября. Посмотреть график работы мобильных пунктов можно в нашем материале.

Кроме того, поставить прививку от коронавируса в будние дни южноуральцы могут в любой поликлинике, а также в круглосуточных пунктах вакцинации, которые работают в крупных больницах по всему региону. Также в Челябинской области практикуется выезд медицинских бригад на предприятия. Чтобы организовать вакцинацию на рабочем месте, ваш представитель должен связаться с ближайшей поликлиникой и договориться о дате выезда.