За сутки из ковидных госпиталей выписали 94 южноуральца

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 1 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 85 местных жителей. На территории региона уже зафиксировано 63 тысячи 120 случаев COVID-19. 57 тысяч 598 человек уже выздоровели, 2624 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 94 пациента.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 8 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии южноуральцам провели более 2,2 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 5359 тестов.

Медики «красной зоны» рассказали, как лечат жителей региона от COVID-19 и как можно остановить распространение инфекции.