За сутки 115 жителей Челябинской области победили коронавирус

При этом число выздоровевших от COVID-19 на четверть превосходит количество заболевших

На утро 14 июля в Челябинской области зафиксировано 88 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Число выздоровевших больше почти на 25 процентов: из больниц выписались 115 человек.



По данным пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, таким образом с начала пандемии 64 238 жителя региона заболели COVID-19. Выписаны из больниц 59 121 пациент, болеют на сегодня 2143 южноуральца.

За последние сутки проведено 5766 тестов.

Коронавирус унес жизни трех жителей Челябинской области.