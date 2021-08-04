Южноуральцы смогут узнать об ограничениях по COVID‑19 в режиме онлайн

Всю информацию для удобства жителей разместили на интерактивной карте

Актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах из-за эпидемиологической обстановки нанесли на интерактивную карту сайта стопкоронавирус.рф. Ее запустили АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты». Информацию еженедельно обновляют, сообщили в Центре управления регионом Челябинской области.

Интерактивную карту запустили в первую волну COVID-19 АНО «Диалог» совместно со стопкоронавирус.рф. В режиме реального времени можно было узнать о снятии ограничений в том или ином регионе во время выхода страны из всеобщего режима самоизоляции.

«Количество просмотров страницы тогда достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова»,— отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Кроме данных об ограничениях в каждом конкретном субъекте, при клике на регион можно получить данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами»,— сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Ранее в «Google Картах» и «Яндекс. Картах» появились все поликлиники и больницы, где можно поставить прививку от коронавируса. На основе этих данных Центр управления регионом (ЦУР) Челябинской области запустил чат-бот в «Телеграм».