Южноуральцам доступны 20 тысяч свободных талонов на прививку от коронавируса

Выбрать дату и время можно на «Госуслугах»

В Челябинской области не осталось очередей на прививку от коронавируса. Записаться на вакцинацию через сайт «Госуслуги» южноуральцы могут с первого раза. Раньше свободных талонов на всех не хватало и портал отправлял людей в лист ожидания.

«В начале месяца записаться на прививку через сайт пытались по 400—500 челябинцев в день. Сейчас поток упал до ста человек. При этом на „Госуслугах“ выставлено 20 тысяч свободных слотов, которые позволяют выбрать удобное место, дату и время вакцинации», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

С начала вакцинации регион в общей сложности получил 89 тысяч доз «Спутника V». Уже привиты 57,5 тысячи южноуральцев.

Вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов, которые вводятся с разницей в 21 день. Иногда у людей не получается выдержать эти сроки. Медики говорят: во второй раз в таком случае можно привиться чуть позже. Вводить второй компонент раньше — нельзя.

Подробный рассказ о вакцине, о возможных побочных эффектах и о том, кому обязательно прививаться, читайте в нашем отдельном материале.

К концу 2021 года власти планируют привить от ковида 60% всего взрослого населения области — это поможет создать популяционный иммунитет.