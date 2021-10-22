Южноуральские власти рекомендовали работодателям предоставить сотрудникам отгулы для вакцинации

Решение о выходных днях для работников остается за руководителями организаций

В Челябинской области работодателям рекомендовали предоставлять один или два выходных дня для сотрудников, желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 22 октября сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Работодателям рекомендовано предоставить два дня отдыха для вакцинируемых сотрудников. Каждый работодатель самостоятельно принимает решение, диктовать условия мы здесь не можем. Мы в свое время рекомендовали дать один выходной. И человек выбирал, использовать его в день вакцинации или после. Как правило, многие брали этот день после вакцинации, поскольку недомогание после нее некоторые люди ощущают», — уточнила Ирина Гехт.

Медицинскую помощь всем жителям Челябинской области в нерабочие дни будут оказывать без каких-либо ограничений. Южноуральцы смогут привиться от коронавируса и от гриппа в любой поликлинике области на свой выбор. А вакцинации в ТРК не будет, так как на время вынужденных каникул вход в ТРК будет доступен только по QR-кодам. В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте.

Власти Челябинской области также не исключают продления нерабочих дней в регионе после 7 ноября.