Все поликлиники Челябинской области будут открыты в нерабочие дни

Медики продолжат плановый прием пациентов

Медицинскую помощь всем жителям Челябинской области в нерабочие дни будут оказывать без каких-либо ограничений. Такое заявление в пятницу, 22 октября, сделала вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Все поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме», — пояснила Ирина Альфредовна.

Власти области ожидают, что особенная нагрузка в предстоящие дни ляжет на инфекционные кабинеты. Так как во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября допуск в ТРК области будет осуществляться только по QR-кодам, непривитые люди просто не смогут попасть в ТРК. Из-за этого здесь не будут проводить и массовую выездную вакцинацию граждан.

Южноуральцы смогут привиться от коронавируса и от гриппа в любой поликлинике области на свой выбор. Стоит добавить, что 19 медорганизаций сейчас открыли круглосуточные прививочные кабинеты. За минувшую ночь в них привились 400 человек.

В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте.

А также перечень пунктов, где можно привиться ночью.

Читайте также: как подготовиться к прививке от коронавируса — рекомендации Роспотребнадзора.



Как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

Также Ирина Гехт оценила вероятность локдауна после 7 ноября.

Еще больше материалов о коронавирусе читайте на сайте Первого областного информагентства.