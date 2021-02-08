В минувшие выходные в Челябинской области продолжалась активная выписка пациентов с больничных. Если в пятницу от коронавируса еще лечились около девяти тысяч южноуральцев, то на раннее утро 8 февраля в стационарах и дома остаются около восьми тысяч челябинцев.
Число выписанных больных уже давно превышает число вновь зараженных. Ранее власти сделали заявление: если такая тенденция сохранится, то еще около 700 ковидных коек будут возвращены в плановую медицину.
Напомним также, в Малой Сосновке рекордными темпами строят еще три корпуса новой инфекционной больницы. Запустить их планируют уже весной. Это позволит закрыть еще несколько непрофильных отделений.
Также бесплатно сдать ПЦР-тест сегодня можно в любой поликлинике по месту жительства. Для этого нужно обратиться к своему терапевту.
В минувшие выходные в ТРК крупных городов области проводили массовое тестирование на коронавирус. Интерес к таким акциям не пропадает. В них участвуют тысячи человек. Практика показала: около 2—3 процентов участников акции заражены и переносят болезнь бессимптомно. Получив положительный тест, они могут оформить больничный, самоизолироваться и прервать цепочку заражения других людей.
Это все последние новости о коронавирусе на раннее утро 8 февраля 2021 года.
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